В Екатеринбурге объявили в розыск похитительницу трусиков из бутика

В Екатеринбурге неизвестная женщина набрала нижнего белья и детских вещей в бутике торгового центра и не расплатилась за одежду на кассе. Похитительницу объявили в розыск.

Как сообщает сайт E1.ru, 7 июля брюнетка полчаса выбирала одежду, зашла в примерочную и проследовала мимо кассы. По информации МВД, общая сумма покупки составляла около 4 тыс. рублей.

Полиция предложила женщине самостоятельно явиться в отделение и возместить ущерб. В противном случае ей может грозить уголовная ответственность.

Ранее мы писали о краже мастурбатора из секс-шопа в подмосковном Воскресенске. Мужчина забрал товар стоимостью 5 тыс. рублей и телефон продавца.

Кража произошла в круглосуточном магазине эротической продукции. Продавец пыталась задержать грабителя, но тот вырвался. Общий ущерб оценен в 20 тыс. рублей.