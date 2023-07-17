Украл мастурбатор и скрылся: дерзкое ограбление секс-шопа расследуют в Воскресенске

Сотрудники правоохранительных органов в подмосковном Воскресенске ищут мужчину, который украл мастурбатор из секс-шопа. Он забрал товар за пять тысяч рублей и телефон продавщицы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ограбление произошло около 21 часа. Злоумышленник зашел в круглосуточный магазин эротической продукции и пытался забрать деньги из кассы. Но продавщица оказала ему сопротивление. Спустя короткое время нападавший понял, что денег он не получит, поэтому схватил со стола сотовый телефон, а с витрины мужской мастурбатор стоимостью пять тысяч рублей и направился к выходу.

Подчеркивается, что продавщица пыталась его задержать, но тот вырвался и скрылся. Общий ущерб от нападения женщина оценила в 20 тысяч рублей.

На данный момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены в магазине. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

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