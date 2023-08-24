Схватил за волосы и потащил за остановку: агрессивный мигрант напал на липчанку

Сотрудники Росгвардии спасли жительницу Липецка из рук мигранта в неадекватном состоянии. Молодой человек напал на девушку и зачем-то потащил ее за остановку общественного транспорта. Тревогу забили случайные прохожие, передает kp.ru.

Стражи порядка патрулировали отведенную территорию, когда к ним подбежали местные жители. Они рассказали, что в районе улицы Космонавтов неизвестный мужчина напал на девушку: он схватил жертву за волосы и потащил в сторону остановки.

Росгвардейцы оперативно отреагировали на жалобу граждан. Через некоторое время ими был задержан 26-летний мигрант, совершивший нападение. Молодой человек родом из Узбекистана. В моменты нападения и задержания он вел себя неадекватно. До выяснения обстоятельств случившегося иностранного гражданина взяли под стражу. О состоянии девушки, которая пострадала от его рук, пока ничего не сообщалось.

Ранее в подмосковном Нахабино мигрант напал на местную жительницу, которая занималась спортом. Девушка в якобы слишком коротких шортах не понравилась молодому человеку, и он ударил ее по лицу.