В Екатеринбурге нетрезвый мужчина выкинул из окна общежития годовалого ребенка

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина выкинул из окна годовалого ребенка. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным источника, происшествие случилось в здании общежития. Пока мать ребенка спала, ее сожитель взял на руки мальчика и выкинул его из окна. После случившегося пострадавшего экстренно госпитализировали в местную больницу.

В беседе с порталом очевидцы происшествия охарактеризовали семью как неблагополучную. По их словам, местная жительница и ее избранник в тот день находились в состоянии алкогольного опьянения. Также они уточнили, что женщина имеет еще одного ребенка, который также находится без присмотра и должного ухода.

«У него все зубы в стоматите, его тоже забрали в больницу», — сообщила соседка семьи.

Известно, что на место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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