В Екатеринбурге нашли отца, который выкинул четырехлетнего сына из коляски

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли отца, которого обвинили в избиении детей. На видео, опубликованном E1.ru (https://www.e1.ru/text/incidents/2023/07/06/72468404/) видно, что ребенка, лежащего в перевернутой коляске на земле, поднимает мужчина. В этот момент мальчик чуть не сломал ноги, потому что застрял в коляске. После этого он рухнул на землю.

Очевидец, которая сняла это на видео, сообщила, что мужчина бил маленьких детей, а когда увидел камеру, стал кричать нецензурные выражения.

«Мужчина кричал на ребенка в коляске. Когда они подошли ко мне ближе, мужчина ударил ребенка по губам с такой силой, что коляска вместе с ребенком перевернулась набок. Ребенок упал в нескольких сантиметрах от огромного камня», — рассказала женщина.

В правоохранительных органах 46-летний мужчина объяснил, что никого не бил, а коляска упала сама. Он сказал, что гулял с семилетней дочерью и четырёхлетним сыном. Когда мальчик начал баловаться, он ударил отца в живот. Тогда глава семьи стал ругать ребенка. Именно этот момент, по словам мужчины, и попал на видео. После этого возник конфликт.

Мужчина отметил, что детская коляска, в которой был ребенок, случайно съехала с дорожки и опрокинулась. Отец начал поднимать ее, но из-за отстегнутых удерживающих ремней ребенок выпал из коляски на землю.

После проверки правоохранительных органов удалось установить, что никаких конфликтов в семье, особенно с применением физической силы, зафиксировано не было.

За нецензурную брань мужчину привлекли к ответственности. Также ему объяснили, что нельзя использовать физическую силу в отношении детей.

Ранее мы писали, что в Кемерово мужчина систематически издевался над 10-летним сыном и бил его, пока об этом не стало известно сотрудникам правоохранительных органов.