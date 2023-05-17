В Екатеринбурге неизвестные силой посадили человека в машину и увезли: есть свидетель

На Урале в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга на улице Родонитовой двое мужчин силой посадили человека в машину и увезли в неизвестном направлении.

Свидетелем данного инцидента стал местный житель, который снимал происходящее на видео. Данной записью он поделился с изданием Е1.RU.

На кадрах видно, как двое мужчин уговаривают третьего следовать за ними в машину, но тот сопротивляется. Добиться желаемого неизвестные пытаются силой. Пострадавший держится за перила лестницы и не хочет ехать с неизвестными куда-либо. В результате мужчину сбивают с ног и тащат к машине.

Очевидец утверждает, что он не смог разглядеть номер транспортного средства. По его словам, в один момент неизвестные что-то сказали пострадавшему и тот самостоятельно дошел до машины, пока один из мужчин контролировал его движения сзади.

По предварительной версии, автомобилем, на котором передвигаются предполагаемые злоумышленники, может быть Volvo S40 темно-синего цвета. На данный момент полиция Екатеринбурга не подтверждала и не комментировала данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Химках злоумышленники похитили мужчину и вывезли в лес из-за 2500 рублей. По данным источника, инцидент произошел утром 27 апреля на улице Горшина. К молодому человеку пришли домой, похитили и в голом виде посадили в багажник машины.