В Екатеринбурге нашли тело без вести пропавшего три месяца назад студента

В одном из парков Екатеринбурга нашли тело студента, который без вести пропал три месяца назад. Отмечается, что в этом сквере 23-летний парень любил гулять. Подробности сообщает Ura.ru.

Источник агентства рассказал, что 14 августа труп обнаружили в Парке лесоводов в проезде Конюшенный. После определения личности погибшего стало известно, что им является россиянин, который с весны 2024 года числился в федеральном розыске. Как именно умер студент Уральского аграрного университета, пока неизвестно.

Напомним, что молодой человек в день пропажи, 14 мая, вышел из дома и направился в университет на пару, но по дороге узнал у одногруппников, что занятия не будет. В тот момент он находился возле Южного автовокзала. Известно, что он говорил о намерении вернуться домой, но до пункта назначения так и не добрался. После этого он перестал выходить на связь с родными.

В пресс-службе свердловского СКР на данный момент от комментариев отказываются.

Ранее в Свердловской области умер младенец, пока к нему 10 часов ехал реанимобиль. Когда машина прибыла на место вызова, было уже поздно.