Младенец умер от отека мозга и легких в ожидании реанимобиля, который ехал 10 часов

В Свердловской области младенец умер, пока к нему на протяжении 10-ти часов ехал реанимобиль. По данным Telegram-канала Ural Mash, малышка скончалась от отека мозга и легких.

Как сообщает источник, девочка родилась здоровой, но спустя месяц после появления на свет у нее диагностировали гнойный конъюнктивит. Назначенное врачами лечение не помогало, ей становилось только хуже. Тогда ребенка положили в больницу.

Когда у маленькой пациентки стали отказывать легкие, ее на протяжении четырех часов не могли подключить к аппарату ИВЛ – не было свободных. Чтобы помочь девочке, был вызван реанимобиль, который должен был доставить ее в Екатеринбург из Серова. Машину пришлось ждать 10 часов.

К моменту приезда врачей малышка уже была не транспортабельна, поэтому ее отказались везти в другой город. Она умерла в реанимации.

После случившегося мать девочки обратилась в суд, ей удалось взыскать миллион рублей. В Центре медицины катастроф, комментируя смерть ребенка, сообщили, что у них достаточно машин, поэтому им неизвестно, по какой причине реанимобиль пришлось ждать так долго.

Ранее на Урале ребенок попал в больницу на грани инсульта после выпитого энергетика.