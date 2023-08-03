В Екатеринбурге нашли мертвым отца, оставившего пятилетнюю дочь одну на улице

В Екатеринбурге отца девочки, который оставил ребенка одну на улице, нашли мертвым. Мужчину обнаружили в кустах, недалеко от детской площадки, где пятилетнюю девочку заметили взрослые.

О смерти отца сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Предварительная причина смерти мужчины известна. По всей вероятности, речь идет о передозировке наркотиками.

Напомним, ребенка заметили в Эльмаше. Отец и дочь приехали туда покататься на велосипедах. Затем мужчина отлучился, но так и не пришел за ребенком.

Девочка провела на детской площадке два часа. Она не могла объяснить, где находятся родители. Взрослые обратились в полицию. Позже девочку передали родственникам. Мужчина тем временем не отвечал на звонки. Был найден только его велосипед.