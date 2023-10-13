В Екатеринбурге на улице нашли трехлетнюю девочку без верхней одежды

Жители поселка Кольцово под Екатеринбургом заметили на улице одиноко гуляющую маленькую девочку. При этом на ребенке не было верхней одежды, а на ногах были летние сланцы.

По словам очевидцев, на вид девочке не больше трех лет, она даже не может нормально разговаривать. На вопрос о том, откуда она идет, малышка только смогла показать рукой в сторону детского сада.

Прохожие отвели девочку в ближайший детский сад, но воспитатели ее не узнали. Тогда на место были вызваны сотрудники полиции. Вскоре в отделение приехала бабушка малышки. В ходе разговора с родственницей правоохранители выяснили, что ребенок в легкой одежде ушел из дома.

Как пишет издание Е1.ru, девочку воспитывает бабушка. Малолетняя незаметно вышла на улицу и самостоятельно направилась в сторону детсада.

Ранее мы писали, что в Орле трехлетний мальчик попал под машину, сбежав из детского сада во время прогулки. Ребенка госпитализировали, он в тяжелом состоянии. 37-летний водитель грузовика сообщил, что не заметил малыша. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.