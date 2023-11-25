В Екатеринбурге на остановке нашли тело 70-летнего мужчины, об этом сообщает E1.RU.

Местные жители обнаружили на трамвайной остановке Екатеринбурга тело пожилого мужчины. На место происшествия прибыли полицейские, медики и Следственный комитет. По словам одного из очевидцев, смерть могла наступить от переохлаждения.

«Приехали медики и накрыли его. Потом приехала полиция и остальные. Возможно, ждал трамвая и замерз насмерть», — предположил он.

Следственные органы заявили, что следов насильственной смерти на теле мужчины нет. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка.

«По предварительным данным, ему внезапно стало плохо. Криминала в его смерти пока не усматривается», — рассказали в полиции.

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