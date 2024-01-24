В Екатеринбурге на два дня закроют школу, где учитель английского обзывал детей тупицами и обезьянами

Стало известно о закрытии на два дня школы в Екатеринбурге, где учитель английского языка родом из Индии унижал детей. Он называл учащихся «тупицами» и «обезьянами», а также показывал непристойные жесты.

Как сообщил агентству URA.RU информированный источник, школьников отправили на дистант. Они будут учиться удаленно 30 и 31 января.

«Говорят, что будут устанавливать камеры наблюдения», - рассказал собеседник, отметив, что решение было принято после визита в образовательное учреждение полиции.

В департаменте образования города подтвердили дистанционный формат работы два дня. В ведомстве объяснили, что это связано с проведением семинара для педагогов.

Напомним, родители обвинили учителя английского языка в некомпетентности. Появилось видео, как педагог показывает учащимся непристойные жесты. Предположительно, так он реагировал на оскорбления школьников. После публикации ролика в учебное заведение пришла полиция.

Ранее в Крыму ученик попал в больницу после того, как на уроке его ударил преподаватель. Медики обнаружили у школьника сотрясение мозга.