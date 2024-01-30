В Екатеринбурге мужчине пробило голову упавшим куском облицовки в новостройке

В Екатеринбурге кусок облицовки в новостройке упал на мужчину и пробил ему голову. Жители многоквартирного дома признались, что неоднократно жаловались на отходящую от стен плитку, но их игнорировали. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным источника, уралец получил травму прямо под дверью собственных апартаментов. В общем коридоре отвалился большой керамический плац и рухнул на него. Жена пострадавшего рассказала, что уже обращалась в управляющую компанию по поводу облицовки, даже прислала фото-доказательства, но никакие меры не были предприняты, что и привело к печальному исходу.

«Они же могли оперативно отреагировать и демонтировать плитку. У нас маленькие дети, которых могло этой плиткой убить», - пожаловалась женщина.

К слову, после случившегося 29 января в холле дома была снята вся плитка. Сейчас, по словам собеседницы издания, стены уже были вновь облицованы.

В управляющей компании отметили, что недостатки были обнаружены еще осенью 2023 года. С того времени велись работы по их устранению, но именно тот участок, где произошло обрушение, не успели закончить.

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