Порвало веко и глазное яблоко: студенту выстрелили в лицо из ракетницы у бара

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на студента в Уфе. Молодому человеку выстрелили в лицо из ракетницы у бара — ему разорвало глаз, передает Telegram-канал Mash Batash.

Студент пришел в одно из заведений Уфы вместе с друзьями, чтобы отдохнуть. Когда молодой человек вышел покурить на улицу, к нему подошли четверо пьяных незнакомцев. Они попросили у студента сигарету, а после отказа выстрелили ему в лицо из ракетницы.

Пострадавший житель Уфы смог вернуться в бар, откуда ему вызвали скорую помощь. При осмотре у него зафиксировали серьезную травму глазного яблока. Напавшие на него мужчины скрылись в неизвестном направлении. В настоящий момент их разыскивают стражи порядка.

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