Ребенок весь желтый: СК проверит мать, которая кормит дочь только фруктами и запрещает пить воду

В Ростове-на-Дону проверят мать после сообщений о том, что женщина кормит годовалую дочь только фруктами и не дает пить. В пабликах рассказывали, что ребенок весь желтый.

О проверке сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК.

В ведомстве отметили, что в нескольких СМИ появилась информация, что «жительница г. Ростова-на-Дону кормит свою малолетнюю дочь только фруктами и запрещает ей пить воду». Организована доследственная проверка. Будет дана оценка действиям женщины с точки зрения исполнения родительских обязанностей. Далее примут процессуальное решение.

В пабликах сообщалось, что ребенка не прививают, а женщина считает, что рвота и высокая температура – признаки очищения организма.

Ранее сообщалось, что в Польше родители кормили трехлетнюю дочь виноградом и молоком. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.