В Екатеринбурге мать устроила скандал в школе после «неприличного» фото дочери для альбома

В Екатеринбурге мать одной из школьниц устроила скандал после фотосессии для выпускного альбома. Родительница увидела один кадр, на котором наследница показывала неприличный жест. Женщина обвинила фотографа в унижении достоинства дочери. Об этом пишет Е1.ru.

Фотограф был в классе и сделал кадры для будущего выпускного альбома. Родителям прислали ссылку, где были 950 кадров, на одном из которых ученица сидела за партой и показывала средние пальцы. Мама школьницы была возмущена.

«Увидела свою дочь с непристойным жестом. Ребенок говорит, что не она изъявила желание, а фотограф предложил выбрать такую позу. Взрослый человек допустил эту фотографию, ее увидели все родители», – пожаловалась женщина.

Мать школьницы рассчитывала на извинения лично от главы фотостудии. Но он прислал официальное письмо. Этого женщине оказалось мало. Она отметила, что другие родители тоже отказались от услуг, потому что кадры были «непрофессиональными». Предоплату им еще не вернули.

Руководитель студии пообщался с журналистами и рассказал, что за десять лет работы очень редко сталкивается с конфликтными ситуациями. Фотографу был объявлен выговор и принесены извинения женщине. Но мать школьницы потребовала компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Бизнесмен пояснил, что готов к судебному спору с родителями девочки.

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