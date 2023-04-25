В Екатеринбурге мать попыталась продать сына за 300 тысяч и получила за это 5 лет колонии

В Екатеринбурге вынесли приговор матери, пытавшейся продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей в Интернете. За желание получить деньги за ребенка женщина получила пять лет колонии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.

Известно, сто преступницу удалось поймать благодаря волонтерам из организации по борьбе с торговлей людьми и сотрудникам полиции. Они обратили внимание на объявление в Сети, появившееся в июле 2022 года. В нем было сказано, что за 300 тысяч рублей можно приобрести маленького мальчика, при этом за сделку отвечала его мать.

Чтобы встретиться с «продавщицей» ей была назначена встреча якобы для осуществления покупки. Женщине передали часть суммы, после чего ее сразу же арестовали. В преступлении россиянка созналась и рассказала, что пошла на это ради денег. По ее словам, у семьи были большие долги, при этом правоохранители узнали, что ее муж зарабатывает 120 тысяч в месяц, да и в целом супруги в средствах не нуждались – жили в двухкомнатной квартире и строили дом.

В августе прошлого года жительнице Екатеринбурга предъявили обвинения и отправили на психиатрическую экспертизу, которая показала, что женщина была полностью вменяема, когда собиралась продавать сына. А недавно суд назначил ей наказание – пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стали известны подробности убийства младенца в туалете электрички МЦК. Полицейские выяснили личность матери ребенка и узнали, как именно он погиб.