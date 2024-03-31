В Екатеринбурге к девушке в квартиру ночью зашел незнакомец, открыв дверь своим ключом

Жительница Екатеринбурга попала в неловкую ситуацию. Ночью в ее квартиру зашел незнакомый мужчина, открыв дверь своим ключом. Об этом пишет E1.ru.

Инцидент произошел около 00:20 в ночь на 31 марта. В Екатеринбурге в квартиру девушки зашел незнакомый ей мужчина. Он не звонил и не стучал в дверь — он открыл ее своим ключом. Однако откуда у него был ключ, выяснить не удалось.

«После того, как он увидел меня, он продемонстрировал ключ, извинился и попросил не вызывать полицию. После чего спешно покинул мою квартиру. Как только он ушел, я вызвала полицию, а дежурный перезвонил и предложил подойти, написать заявление», — рассказала девушка.

По словам жительницы Екатеринбурга, она не написала заявление, поскольку подумала, что выходить из квартиры опасно. Утром девушка посмотрела камеры видеонаблюдения и увидела, что мужчин было двое, а в здании они пробыли около 40 минут. После произошедшего она боится за свое имущество.

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