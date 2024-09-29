Экс-участница «Дома-2» Мария Сигаева заявила в полицию об изнасиловании и потере винира

Блогер и экс-участница шоу «Дом-2» Мария Сигаева обвинила бывшего мужа другой участницы телепроекта Клавдии Безверховой в изнасиловании. Об этом сообщает mk.ru.

По версии пострадавшей, 23 сентября предприниматель Павел Геш пригласил ее в апартаменты «Москва-Сити». От предложенного алкоголя девушка отказалась и пила только чай и сок. Через некоторое время мужчина отвел Сигаеву в другую комнату, где надругался, а после ударил кулаком в лицо. В результате Мария осталась без одного винира.

Издание отмечает, что 26 сентября Сигаева встретилась с Гешем в ресторане, чтобы уладить конфликт. При этом предприниматель сначала предложил девушке 20 тысяч рублей на установку нового винира, а после ее отказа перевел на карту 350 тысяч рублей.

28 сентября Сигаева решила обратиться в полицию и написать заявление об изнасиловании. В настоящее время по делу назначена проверка.

Ранее в Москве автомобилист написал заявление в полицию на блогера-миллионника Субо Мамедова. По словам мужчины, во время дорожного конфликта молодой человек угрожал ему изнасилованием и убийством.