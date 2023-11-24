В Екатеринбурге избили беременную женщину в трамвае

В Екатеринбурге беременная местная жительница пострадала в ходе конфликта в трамвае. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло в момент прибытия трамвая на остановку «Кузнецова». В салоне общественного транспорта между беременной девушкой и другой пассажиркой возник конфликт, в результате которого последняя нанесла россиянке удар в живот. Трамвай был вынужден остановиться и дождаться скорую помощь, которую другие пассажиры вызвали для пострадавшей.

Причина разборок неизвестна. В настоящий момент беременную женщину доставили в больницу, сотрудниками правоохранительных органов организована проверка по факту случившегося.

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