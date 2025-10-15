В Екатеринбурге годовалый мальчик выпил чай, потерял сознание и умер

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпил чай и спустя чуть больше часа умер. Известно, что у погибшего малыша не было проблем со здоровьем.

Подробности сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на информированный источник.

Трагедия произошла в Академическом районе города. В 17:40 6 октября мальчику дали чай, он сделал несколько глотков из кружки. После употребления напитка у ребенка началась сильная рвота. Спустя несколько минут он потерял сознание.

Мать ребенка вызвала скорую. К 19:00 мальчик скончался – прибывшие медики констатировали смерть.

Предварительная причина смерти – аспирация рвотными массами. Умершему был один год и девять месяцев. Как сообщил изданию собеседник, «проблем со здоровьем у малыша не было», семья не состояла на учете.

Следственный комитет начал проверку.

