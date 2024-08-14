Осужденный за захват монастыря 69-летний схиигумен Сергий попросил о помиловании

69-летний схиигумен Сергий (Николай Романов) попросил о помиловании. Он ссылается на то, что осознал свою вину и искупил ее, облагородив храм при СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, экс-священник сначала пытался попасть в зону СВО, но из-за возраста ему не разрешили. Тогда он обратился к патриарху Кириллу с просьбой посодействовать в вопросе амнистии. Mash выяснил, что Сергий покаялся и рассказал о проведенных строительно-монтажных работах в храме при СИЗО.

Напомним, что мужчину осудили на 7 лет. Он активно выступал против цифрового рабства и критиковал руководство РПЦ. После этого его отлучили от церкви. Николай также противился отдавать Среднеуральский монастырь под контроль патриархии. Уголовное дело было возбуждено после публикации роликов, в которых Романов негативно высказывался в отношении иудеев и католиков. Также его обвинили в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.

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