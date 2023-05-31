В Екатеринбурге держащая в страхе всех парней на районе девочка с ноги разбила лицо ребенку

В Екатеринбурге мать 13-летнего школьника написала заявление в полицию на девочку, проживающую в их дворе. По словам женщины, она держит в страхе всех парней на районе и издевается над ними. В очередной раз жертвой стал ее сын. Об это сообщает E1.ru.

В распоряжении издания оказалось видео, на котором подросток с ноги разбила лицо ребенку за то, что он якобы ее оскорбил. Она требовала от него «пояснения за слова» и извинений на коленях. Но когда не дождалась этого, ударила его. «У меня аж колено хрустнуло о его голову», - прокомментировала свой поступок девочка в ролике.

О произошедшем узнала мама пострадавшего и обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она рассказала, что напавшая на ребенка объяснила свой поступок тем, что мальчик кинул в нее камень и обозвал. Однако женщина уверена, что никакого насилия ее сын не мог применить. «Язык у него без костей, но бить он никого бы не стал, это я точно знаю. Я когда пришла, сказала ей: пошли с родителями разговаривать. Она ответила — нет. Я говорю: ну тогда пошли в полицию, она тоже — нет», - поделилась мама школьника.

Россиянка написала заявление, но, по мнению юриста Юлии Федотовой, в случившемся нет состава преступления. Мальчик даже не получил тяжелые травмы. Максимум, чего могут добиться родители пострадавшего, так это того, чтобы семья подростка выплатила штраф. Девочку даже вряд ли поставят на учет в ПДН. Могут только провести воспитательную беседу.

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