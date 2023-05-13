На востоке Москвы был сбит 4-летний ребенок: подробности

В Москве был сбит 4-летний ребенок, пересекающий дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велобеге. Очевидцы поделились подробностями случившегося, пишет Газета.Ru.

По словам местной жительницы Ольги, мальчик был в сознании после аварии. В это время водитель выбежал «в расстроенных чувствах».

Девушка рассказала, что сразу побежала за «скорой», которая стояла недалеко во дворе.

«Мальчик был с бабушкой, мама прибежала. Как говорили люди, бабушка шла с коляской (в коляске девочка), он на беговеле рядом двигался. На этом пешеходном переходе постоянно что-то происходит. Реакции нет. Переход нерегулируемый. Писали на порталы о необходимости лежачего полицейского», — раскрыла подробности Ольга.

Второй очевидец по имени Николай подтвердил, что у ребенка была травма головы и кровопотеря. Мужчина объяснил, что мальчик после столкновения с автомобилем «шевелился».

Напомним, что на улице Рудневка на востоке Москвы 33-летний водитель «Шкоды» наехал на 4-летнего ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок был госпитализирован.