В Екатеринбурге 60-летний мужчина потребовал взыскать алименты с покойной матери

60-летний пенсионер из Екатеринбурга хотел взыскать алименты с матери, которая ушла из жизни еще три года назад. Дело в том, что его растил отец, в то время как женщину не интересовало воспитание собственного ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.

Родители екатеринбуржца приняли решение о разводе в 1978 году. Тогда же отец мужчины потребовал от бывшей супруги алименты на содержание ребенка, но так и не дождался от женщины денег. Спустя больше сорока лет он рассказал об этом сыну.

Уже будучи в пожилом возрасте, мужчина посчитал, что мать должна ему более 400 тысяч рублей. Несмотря на то, что она скончалась в 2020 году, пенсионер попытался взыскать долги с ее внука, который принял наследство после смерти бабушки. Но Ленинский районный суд отказал заявителю в связи с отсутствием документов, подтверждающих долговые обязательства.

И вот недавно стало известно, что гражданский суд будет продолжен.

Ранее мы писали, что в Перми женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила киркой спящего приятеля, а затем сбежала через окно.