В Екатеринбурге 17-летняя девушка обвинила начальника в изнасиловании на работе

В Екатеринбурге 17-летняя девушка обвинила своего начальника в изнасиловании. Несовершеннолетняя утверждает, что мужчина надругался над ней в разгар рабочего дня. Подробности сообщает E1.ru.

По данным источника, пострадавшая является работником салона сотовой связи. Она рассказала, что 16 сентября приехала в офис под предлогом разговора с начальником. С ее слов, он завел ее в подсобку и начал беседу на личные темы. А в какой-то момент мужчина закрыл дверь и забрал телефон у сотрудницы.

«Во время насильственных действий у меня был рвотный рефлекс. Он заставлял меня молчать и никому не говорить. Но я обратилась к своему руководству, и дело начали решать», - заявила девушка.

Пострадавшая уточнила, что во время изнасилования никого больше в офисе не было. По ее словам, до этого мужчина не делал ей никаких намеков.

Девушка обратилась в Следственный комитет, и подозреваемого задержали. Она рассказала, что ее экс-начальник сейчас находится в СИЗО.

