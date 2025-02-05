В Екатеринбурге 14-летняя девочка родила ребенка от мигранта, в которого прежде влюбилась. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источников, знакомство россиянки с 16-летним гостем из-за рубежа состоялось год назад в соцсетях. Сперва они просто переписывались, потом начали встречаться вживую. Результатом этих встреч стала беременность девушки.

По этому поводу правоохранители организовали проверку. В настоящее время влюбленные находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних. Перчинки ситуации добавляет то обстоятельство, что счастливый отец пребывает на территории России нелегально.

«Делом заинтересовались следователи СКР. Официальных комментариев от силовых структур нет», — сказано в публикации.

Несмотря на все сложности, пара надеется пожениться.

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