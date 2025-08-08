Туристы жаловались на канатную дорогу 1968 года, которая оборвалась в Нальчике

8 августа в курортной зоне Нальчика оборвалась канатная дорога – посетители упали с высоты 4-7 метров. Выяснилось, что туристы массово жаловались на нее годами.

Оборвалась дорога, которая ведет на гору Малая Кизиловка. До происшествия туристы писали в интернете, что там «все допотопное», а персонал неквалифицированный.

Жаловались на хамство сотрудников и бездействие. Отдыхающие утверждали, что никто не проводит инструктаж по посадке и технике безопасности. Кто-то из отдыхающих сообщил, что сестра повредила руку.

Дорога, упавшая сегодня, была открыта в 1968 году, пишет «Абзац». Поездка на ней стоила 500 рублей.

Mash сообщает, что фуникулер часто ломался и останавливался. В 2021 году с него упали бабушка и внук. Было возбуждено уголовное дело на сотрудника: утверждалось, что он заставил посадить внука бабушке на колени, и родственники не смогли пристегнуться.

По данным SHOT, причиной обрыва канатной дороги оказался износ подъемника. По его информации, пострадали 14 человек.

