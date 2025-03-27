Туристический батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта: есть погибшие

На египетском курорте Хургада затонул туристический батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 граждан России.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, четверо россиян погибли.

Туристы отправились на экскурсию по осмотру кораллового рифа на подводном прогулочном батискафе. Приблизительно в 10 утра по местному времени судно потерпело крушение в километре от берега.

По предварительным данным, в батискафе находились 45 российских туристов, включая несовершеннолетних.

Информацию о гибели туристов из РФ подтвердили ТАСС в российском консульстве в Египте. Там также отметили, что большинство туристов удалось спасти.

Ранее российские туристы, отдыхающие на курорте Макади в Египте, пожаловались на вспышку ротавирусной инфекции. Граждане РФ начинают болеть через 3–5 дней после заселения в отели. Люди попадают в местные больницы с рвотой, диареей и обмороками. По версии отдыхающих, заболеть они могли из-за воды в отеле.