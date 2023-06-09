В Египте акула убила россиянина: как мужчина мог спастись от хищника

Вчера, 8 июня, в Сети распространились шокирующие новости о нападении тигровой акулы на туриста в Египте. Морской хищник на глазах у очевидцев откусил ногу мужчины, а после потащил его на дно. Погибшим оказался 23-летний россиянин, который отдыхал на курорте вместе со своей девушкой. Ее удалось вовремя вытащить из воды, и она осталась жива.

Отец умершего делился с прессой, что все произошло буквально за пару секунд. Он назвал ситуацию «мясорубкой», в которой не было шанса спасти молодого человека. И заслуженный спасатель России Александр Гофштейн согласился с ним. По его словам, ни один из способов защиты от акулы, описанный в Интернете, нереализуем на практике. Существует мнение, что хищников отпугивает специальный порошок, но это не так. Невозможно дезориентировать их и при помощи удара дубинкой по носу. «Под водой у акулы преимущества в скорости и мощи», — заявил Гофштейн в беседе с телеканалом «360».

Спасатель подчеркнул, что, если акула выбрала вас в качестве добычи, - спастись шансов нет никаких. Именно поэтому все пляжи должны быть оборудованы специальными сетками. Однако многие эти правила безопасности не соблюдают. Особенно часто их игнорируют в Египте.

Отметим, что после нападения акулы поступило сообщение, что пляж закрыли для туристов. На данный момент известно, что удалось выловить из воды акулу и убить. Однако пока неясно, она ли съела человека или нет, так как неподалеку были замечены еще несколько хищников.

Ранее стало известно, что после шокирующих новостей о смерти россиянина в больницу Подмосковья доставили его мать.