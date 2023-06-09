Мать погибшего в Египте от нападения акулы россиянина госпитализировали в Подмосковье

Совсем недавно стало известно о гибели 23-летнего россиянина в Египте. Дело в том, что молодого человека насмерть загрызла акула. Он был уверен в безопасности выбранного пляжа, вот почему нападение хищницы было внезапным. На кадрах, распространившихся в Сети заметно, что россиянин пытался вырваться и отбиться от акулы, однако она за считанные секунды утащила парня под воду. Как сообщает Пятый канал, мама молодого человека тяжело пережила новость о трагедии с сыном.

Узнав о его смерти, женщина из Подмосковья испытала шок. Соседка рассказала, что всю ночь родительница погибшего кричала и плакала от горя. Вот почему прибывшие по вызову медики приняли решение о ее госпитализации.

Ранее отец погибшего туриста рассказал, почему никто не помог сыну. Подробности смотрите здесь

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и получили от нее 9 млн.