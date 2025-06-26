В Дзержинске дочь, сообщившая о смерти отца в полицию, призналась в его убийстве

В Дзержинске женщина попыталась скрыть убийство отца и выдать все за нападение неизвестных. Однако полиция выявила ее причастность к преступлению, после чего она дала признательные показания. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника СМИ, 50-летняя россиянка выпивала вместе со своим 74-летним отцом. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт. Женщина не сдержала гнев, схватила нож и нанесла несколько ударов мужчине в грудь и живот. От полученных ран родитель подозреваемой скончался на месте.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов она поделилась, что на ее отца напали неизвестные. Однако при выяснении обстоятельств стало известно, что убила мужчину именно дочь. На допросе она признала вину.

По факту убийства жителя Дзержинска возбуждено уголовное дело.

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