Пару пенсионеров жестоко убили в Башкирии: под подозрением вернувшийся с СВО внук

В Башкирии найдены мертвыми 76-летний мужчина и его 64-летняя супруга. По подозрению в убийстве задержали их внука. На допросе он признал себя виновным в преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, тревогу забили родственники пенсионеров, так как они перестали выходить на связь с начала июня. Один из членов семьи решил съездить домой к пожилым супругам, чтобы узнать, как у них дела, но дверь никто не открыл. Тогда было решено обратиться в полицию.

Силовики проникли в дом через открытое окно. Внутри находились тела пенсионеров. Они были убиты ударами ножа в спину и в шею. Предварительно, на момент обнаружения трупы находились в комнате уже около трех дней.

По подозрению в убийстве был задержан 20-летний внук пары. Он находился в зоне специальной военной операции, но в мае приехал в отпуск на пять недель. Сотрудники правоохранительных органов нашли парня в Перми.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Оренбургской области нашли тела пропавших без вести школьниц.