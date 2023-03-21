В душе он был физрук: мужчина похитил детей и заставил их отжиматься и приседать под страхом смерти

20 марта в подмосковном Одинцово в полицию обратилась обеспокоенная мать. Она рассказала, что ее ребенка и еще одного мальчика похитили и угрожали убийством. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Выяснилось, что в минувший понедельник двое школьников зашли в подъезд многоквартирного дома и наткнулись на неизвестного им мужчину. Он схватил обоих детей и потащил к себе домой. Оказавшись внутри, похититель достал нож, приставил его к горлу одного из мальчиков и озвучил им свои требования. Мужчина хотел, чтобы несовершеннолетние немедленно приняли упор лежа и стали отжиматься, а затем приседать.

Когда мальчики выполнили все физические упражнения, удовлетворенный хозяин квартиры отпустил их. Дети сразу же отправились к родителям и рассказали им о случившемся, после чего мать одного из них уже пошла в правоохранительные органы, желая привлечь угрожавшего ее сыну к ответственности.

Ранее стало известно, что актриса из сериала «Универ» устроила драку в фитнес-клубе Одинцово. Сара Окс сражалась за велотренажер. Она бросалась бутылками, скандалила и била противницу. Окончился конфликт разбитыми губами и выдранными волосами.