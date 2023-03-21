Битва за велотренажер: актриса «Универа» Сара Окс устроила драку в фитнес-клубе Одинцово

Актриса из сериалов «Универ» и «Полицейский с Рублевки» Сара Окс устроила драку в фитнес-центре подмосковного города Одинцово. О подробностях инцидента сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, причиной потасовки стал велотренажер. Артистка посещает фитнес-зал премиум класса. Другая посетительница рассказала, что выбрала велотренажер, который настроила под себя и отошла. В этот момент к нему подошла Сара и заняла его, хотя рядом были свободны другие.

«На просьбы освободить тренажер актриса устроила скандал. Помимо прочего, она стала передвигать тренажер, и первая полезла в драку», – пишут СМИ.

Посетительница ходит в фитнес-зал с мужем. Он услышал ругань и пришел на помощь, но стало только хуже. По словам пострадавшей, актриса стала кидаться бутылками и оскорблять их, а после устроила драку. Все закончилось разбитыми губами и выдранными волосами.

«Обе сняли побои, но в клубе вызывать полицию не стали — побоялись за репутацию. Кто победил — загадка, но пострадавшая говорит, что теперь боится возвращаться в клуб», – сообщает «Mash».

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