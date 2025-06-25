Доставал окружающих: на пассажира, кинувшего ребенка о пол, жаловались еще в самолете

На гражданина Беларуси, который кинул ребенка о пол в аэропорту Шереметьево, жаловались еще на борту самолета. Пять часов он ходил из одного конца в другой и доставал окружающих.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, мужчина вел себя необычно еще в очереди на посадку в Египте. С ним были двое друзей, хотя успокоить товарища мужчинам не удавалось. Полиция Египта делала замечание, но пассажира пустили на борт.

Пять часов полета мужчина вел себя буйно. Один из пассажиров пожаловался стюарду – тот пообещал принять меры и передать информацию в транспортную полицию. Приятели дебошира даже окунали его в холодную воду в уборной на борту.

Как только самолет прилетел в Москву, стюард сообщил, что передал сведения в полицию. Мужчину увидели уже в зоне выдачи багажа, где он и кинул ребенка о пол.

Ранее сообщалось, что напавший на мальчика был судим за оборот наркотиков.