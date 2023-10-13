В Дубае экстренно посадили самолет, летевший в Москву, из-за инсульта у пассажирки, об этом пишет Msk1.ru.

Самолет «Аэрофлота», который следовал по маршруту Мальдивы-Москва пришлось экстренно сажать в аэропорту Дубая. Причиной этого стали серьезные проблемы со здоровьем одной из пассажирок. Отмечается, что у женщины подозрение на инсульт.

Борт до сих пор находится в аэропорту, пассажиры около часа не могут дождаться вылета.

«Остальные пассажиры сидят в самолете уже больше часа, в аэропорт их выпускать не планируют. Всех просят оставаться на местах. Наземные службы начали дозаправку», — рассказал источник.

Ранее мы писали о том, что бортпроводнику «Аэрофлота» стало плохо в самолете во время рейса Пермь-Москва. Впрочем, произошедшее не помешало самолету приземлиться в месте назначения. Отмечалось, что недомогание член экипажа почувствовал за 30 минут до начала посадки.