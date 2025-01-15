В Донецке обнаружили свисающее из окна многоэтажки тело мужчины

В Ворошиловском районе Донецка прохожие заметили тело мужчины, свисающее из окна многоэтажного здания. Об этом 15 января сообщил Telegram-канал Mash на Донбассе.

«Сначала прохожие думали, что это манекен. Мимо ходили дети из школы напротив, все заглядывались на странную фигуру. Потом выяснилось — человек», — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыла полиция.

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