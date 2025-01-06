Похищенного в Грузии туриста из России нашли мертвым в реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полицейские нашли тело похищенного накануне ночью туриста из России. Мужчину застрелили злоумышленники, которые сбросили его тело в реку Накра. Подозреваемые в убийстве 38-летнего Владимира уже задержаны полицейскими — ими оказались двое мужчин 38 и 32 лет. Уточняется, что один из них имеет судимость.

Согласно грузинскому закону, предполагаемым убийцам может грозить от 20 лет до пожизненного заключения.

Напомним, история с похищением туриста из России случилась в ночь на 4 января. Мужчина вместе со своей девушкой Алиной отправились на автомобиле на горнолыжный курорт Тетнульди. Однако вскоре путь им преградила другая машина — мужчины из автомобиля сначала попросили помощи, а когда заметили, что их снимают, начался конфликт. В итоге у пары отобрали телефоны, а мужчину увезли в неизвестном направлении. Перед похищением мужчины его спутница слышала несколько выстрелов.

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