В Донецке наказали женщину после видео, на котором ребенок учился кидать гранату

В Донецке наказали женщину, чей ребенок учился кидать предмет, похожий на гранату. В отношении нее составлен административный протокол.

Об этом сообщает mk.ru.

Полиция обнаружила в интернете видео, на котором мужчина учит ребенка вырывать кольцо из предмета, похожего на гранату, затем мальчик бросил его из окна, раздался взрыв.

Установлено, что на видео 8-летний мальчик из Донецка. Мальчик бросал из окна сувенирную гранату.

На мать составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске 12-летний школьник прятался от отчима в магазине. Ребенок подвергался жестоким избиениям – однажды новый муж матери порвал мальчику губу и пытался сшить ее сам. С подростком работают психологи, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.