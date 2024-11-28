В Донецке наказали женщину после видео, на котором ребенок учился кидать гранату
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В Донецке наказали женщину, чей ребенок учился кидать предмет, похожий на гранату. В отношении нее составлен административный протокол.
Об этом сообщает mk.ru.
Полиция обнаружила в интернете видео, на котором мужчина учит ребенка вырывать кольцо из предмета, похожего на гранату, затем мальчик бросил его из окна, раздался взрыв.
Установлено, что на видео 8-летний мальчик из Донецка. Мальчик бросал из окна сувенирную гранату.
На мать составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Прокопьевске 12-летний школьник прятался от отчима в магазине. Ребенок подвергался жестоким избиениям – однажды новый муж матери порвал мальчику губу и пытался сшить ее сам. С подростком работают психологи, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.