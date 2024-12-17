Обувь пропавшей в Карелии 17-летней девушки нашли рядом со скелетом в лесу

В Карелии нашли обувь пропавшей летом 17-летней девушки. Вещи опознали родители.

Подробности сообщает Kp.ru.

По его информации, в лесу в Медвежьегорске местный житель нашел останки человека посреди сугроба – рядом лежала женская обувь. Тело было сильно повреждено – визуально установить личность невозможно. Рядом со скелетом находились личные вещи.

«Родственники пропавшей девушки опознали, что они принадлежат ей», - рассказали изданию в пресс-службе республиканского СУ СК РФ.

Останки отправлены на экспертизу – она установит личность погибшего.

Напомним, девушка загадочно пропала 18 августа. Она гуляла с парнем и его приятелем, все вместе зашли в лес, потом девушку видели одну на железнодорожных путях.

Ранее сообщалось, что в Сочи нашли мертвым пропавшего летом туриста. Его останки выдали родственникам в пакете весом 3,5 кг, хотя семья арендовала грузовик за 184 тыс. для перевозки на родину.