Думала, что оружие станет неоспоримым аргументом: москвичка пришла в больницу с пистолетом

В Москве сотрудникам Росгвардии пришлось разоружать посетительницу одной из городских клиник. Женщина пришла с пистолетом в учреждение и потребовала, чтобы ее прикрепили к нему, передает Telegram-канал Baza.

Экстренный вызов поступил из поликлиники на Сиреневом бульваре. Туда пришла вооруженная москвичка. Она сразу же проследовала в кабинет заведующей и выложила на стол пистолет. Женщина пожаловалась, что ее никак не хотят прикреплять к поликлинике.

Однако аргумент в виде оружия на столе не помог. О случившемся оповестили охрану, а она вызвала сотрудников Росгвардии. В итоге жительницу столицы обезоружили и увезли в отдел. Сейчас с ней разбираются правоохранители.

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