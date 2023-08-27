В доме известного российского кинопродюсера застрелили мужчину

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели мужчины в одном из частных домов Подмосковья. Жилище, в котором обнаружили труп, принадлежит известному кинопродюсеру Гранту Палагаеву, передает РЕН ТВ.

Стрельба произошла в СНТ «Тихая Дубрава» в Московской области. Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили в частном доме труп неизвестного мужчины. При осмотре они зафиксировали на нем огнестрельные ранения.

По адресу, по которому прибыли правоохранители, проживает кинопродюсер Палагаев. По предварительной информации, он пострадал во время стрельбы. Вероятно, он получил ранения в потасовке с незнакомцем. О состоянии знаменитости пока ничего неизвестно. От госпитализации Палагаев отказался. На месте стрельбы продолжают работать следователи. Ими же было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Кинопродюсер известен благодаря работе с такими картинами, как «Тайный город» с Павлом Прилучным и «Соловей-разбойник» с Иваном Охлобыстиным.

Ранее в ночном клубе Каменска-Уральского кандидату в мастера спорта по боксу трижды выстрелили в голову. Спортсмен скончался от ранений на месте.