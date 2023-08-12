Трижды выстрелил ему в голову: убитым в ночном клубе Каменска-Уральского оказался КМС по боксу

Стали известны подробности убийства посетителя одного из ночных клубов Каменска-Уральского. Оказалось, что в туалете увеселительного заведения застрелили кандидата в мастера спорта по боксу, передает Telegram-канал Ural Mash.

По предварительным данным, у мужчины произошел конфликт с двумя другими посетителями ночного клуба. При этом спортсмен находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В туалете заведения оппоненты схлестнулись в драке. Один из приятелей ударил боксера, а другой достал пистолет и трижды выстрелил в жертву. Пули попали в голову; ранения, полученные спортсменом, оказались смертельными. Подозреваемый в убийстве и его подельник скрылись с места преступления. Правоохранители объявили мужчин в розыск.

Посетители клуба не раз оставляли о нем негативные отзывы. В заведении регулярно происходят драки. При этом охрана не брезгует и силовыми методами решения ситуаций. Так, после одного случая некий посетитель оказался на больничной койке и впал в кому.

Ранее в Екатеринбурге мигрант напал на женщину в пивном баре. Мужчина нанес жертве шесть ножевых ранений.