В доме исчезнувшего рэпера Булавинцева нашли обгоревшие останки человека

В доме пропавшего рэпера Sir-J (настоящее имя Сергей Булавинцев) нашли обгоревшие останки человека. 50-летний музыкант мог находиться внутри во время пожара, который случился 30 декабря.

Подробности приводит Пятый канал со ссылкой на источник.

На камеры видеонаблюдения попали кадры, как Булавинцев заходит в дом. Других видео – как он выходит – нет.

В связи с этим у следователей появилась версия, что рэпер сгорел в доме в Видном. Известно, что поиски 50-летнего мужчины приостановили, как только был разобран дом. Булавинцева искали несколько дней.

При осмотре жилища обнаружены останки – они направлены на экспертизу. Будет установлено, принадлежат ли они рэперу.

Ранее коллега музыканта назвал странным пожар в его доме. Он рассказал, что последнее сообщение от Булавинцева поступило 29 декабря ближе к ночи.