Коллега пропавшего в Подмосковье рэпера Sir-J назвал странным пожар в его доме. Об этом сообщает Газета.Ru.

Уже больше недели в Подмосковье ищут рэпера Сергея Булавинцева. Музыкант пропал после пожара в загородном доме 30 декабря 2023 года. Коллега Сергея рассказал о последней с ним встрече.

Как выяснилось, 28 декабря музыкант находился на концерте в Калининграде и был в хорошем настроении. По словам артиста, Сергей не обсуждал с ним планы после возвращения в Москву. Вернувшись домой, он написал последнее сообщение.

«29 декабря он написал участнику нашей группы, что находится дома и ложится спать. Это было в 23:45 по Москве», — сообщил коллега Сергея.

Также собеседник Газеты.Ru назвал странным пожар в доме рэпера. Артист выразил надежду на то, что его коллега «найдется живым и здоровым».

Напомним, что Сергей ушел из дома, сел в электричку и уехал в неизвестном направлении. Музыкант до сих пор не вышел на связь.

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