В домах звучат сигналы об эвакуации, люди спасают кошек: что происходит в Стамбуле после землетрясения

Два землетрясения произошло в Стамбуле 23 апреля. Их магнитуда составила 4,4 и 6,2. Местные жители выходили на улицы из домов с кошками в переносках.

Корреспондент Kp.ru, находившаяся вблизи эпицентра землетрясения, рассказала, что жители Стамбула в первую очередь спасали своих питомцев. Одна из женщин вывела на улицу сразу трех кошек – у каждой из них была отдельная переноска.

Чаты Стамбула были заполнены сообщениями от хозяев животных. Некоторые жители отменили запланированные встречи, чтобы помочь травмированным питомцам.

Землетрясение не нанесло большого ущерба, но сильно напугало стамбульцев. Во многих домах качались люстры, ходили ходуном стены и скрипела мебель. Одна из жительниц города Самира, проживающая с родителями, сестрой и собакой, рассказала, что в домах до сих пор звучат сигналы об эвакуации.

«Папа позвал нас в коридор, мы встали в дверной проем, он нас всех прикрыл. Мы переждали сильный толчок. Как перестало трясти, услышали крики об эвакуации в коридоре», — рассказала девушка 360.ru.

Собеседница издания добавила, что эту ночь ее семья планирует провести в машине.

Ранее мы писали, что землетрясение в Стамбуле застало ведущую Мелтем Бозбейоглу в прямом эфире. Девушка дрожала, но продолжала говорить.