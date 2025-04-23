Дрожала от страха, но не покинула рабочее место: землетрясение в Стамбуле застало ведущую в прямом эфире

Ведущая новостей Мелтем Бозбейоглу не покинула рабочее место во время землетрясения в Стамбуле. Девушка дрожала от страха, но продолжала говорить.

На это обратило внимание издание StarHit.

Землетрясение в Стамбуле достигло магнитуды 6,2 балла. Из-за сильных толчков жители выбегали из домов.

В Сети обсуждают поведение ведущей, которую землетрясение застало на рабочем месте. Интернет-пользователи назвали ее очень смелой и считают, что Бозбейоглу поступила профессионально. Однако некоторые уверены, что надо было не геройствовать, а выходить на улицу – этого требует техника безопасности.

Бозбейоглу давно работает телеведущей, в соцсетях она делится своими фото и получает массу комплиментов. Мелтем была награждена премией «Самая успешная ведущая новостей года».

Ранее певица Катя Лель делилась, что пережила землетрясение в Египте во время отдыха с дочерью. Артистка не сразу поняла, почему ее трясет.