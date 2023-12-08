В дом актера Киану Ривза проникли грабители в масках

Грабители проникли в дом известного актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание TMZ.

По данным источника, ограбление произошло вечером 6 декабря. Правоохранители прибыли к дому артиста после анонимного звонка, однако на месте никого не было. Спустя несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего сотрудники полиции вновь приехали к дому голливудской звезды и получили кадры с камеры видеонаблюдения, на которых группа мужчин в лыжных масках разбивает окно и проникает в жилище. Уточняется, что грабители украли огнестрельное оружие и скрылись в неизвестном направлении.

Выяснилось, что в момент ограбления Киану Ривза не было дома. Сейчас полицейские ищут преступников и пытаются выяснить, был ли первый звонок сделан кем-то, изучавшим возможность проникновения в дом и скорость реакции полиции.

Примечательно, что в 2014 году два грабителя также пытались попасть в дом Ривза, а в текущем году актер жаловался на следящего за ним у его дома человека.

Ранее стало известно, что в Москве местный житель притворился уборщиком и попытался вскрыть банкомат.