В Долинске четверокласснице вывихнули копчик в школьном туалете

На Сахалине, в Долинске, четвероклассница попала в больницу после того, как ее пнули в школьном туалете. Врачи диагностировали у нее вывих крестцово-копчикового отдела позвоночника. Об этом сообщил общественный деятель и юрист Кирилл Кобяков в личном Telegram-канале.

Мама пострадавшей девочки в заявлении указала, что 28 февраля в учебном заведении, где учится ее дочь, проходил медицинский осмотр. После него ребенок отправился в туалет, где встретился с одноклассницей. Родительница не уточнила, что именно произошло между детьми, но, находясь в уборной, сверстница сильно пнула ее дочь в спину.

В этот же день вечером школьница пожаловалась на боль и рассказала обо всем членам семьи. Было решено везти ее в больницу. Там врачи констатировали травму у юной пациентки. Чтобы поправиться, ей потребуется три недели соблюдать постельный режим.

После случившего мама девочки попыталась встретиться с руководством школы, но у нее не получилось. Поэтому она отправилась в прокуратуру.

Ранее в Москве тренер дал ребенку пощечину, после чего тот стал плохо слышать. В больнице врачи диагностировали у него нейросенсорную потерю слуха.